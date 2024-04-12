(Соснина) Палагия Левановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соснина) Палагия Левановна

Место рождения

Дая, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1841 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соснин Леван

Мать: Елена

Дая, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иванов Лавр Васильев

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов

Даякон, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов

Даякон, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов

Даякон, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов

Даякон, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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