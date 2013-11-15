Пономарев Евгений Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Евгений Евгеньевич

Пономарев Евгений Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 20.06.1978 и 26.06.1978

Дата смерти

15.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 20.06.1978 и 26.06.1978

Отец: Пономарев Александр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Мария Геннадьевна

Смерть
15.11.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close