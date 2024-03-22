Петрашев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 837
Военная служба
15.08.1916
отравление хлором под Двинском (Даугавпилсом). РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 837
Военная служба
30.06.1917 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Поступил в лазарет. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 837
Смерть
Неизвестно