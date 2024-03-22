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Петрашев Иван Алексеевич

Место рождения

Савино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Савино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 837
Военная служба
15.08.1916
отравление хлором под Двинском (Даугавпилсом). РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 837
Военная служба
30.06.1917 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Поступил в лазарет. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 837
Смерть
Неизвестно
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