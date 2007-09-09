Баймурзина (Исмуллина) Елизавета (Лиза) Леонтьевна
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения20.08.1932
Дата смерти09.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1957
Сын: Баймурзин Павел Емельянович
Отец ребёнка: Баймурзин Емельян Янухович
Рождение ребёнка
26.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баймурзин Емельян Янухович
Рождение ребёнка
31.05.1961
Сын: Баймурзин Евгений Емельянович
Отец ребёнка: Баймурзин Емельян Янухович
Похороны
Неизвестно