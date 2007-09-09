Баймурзина (Исмуллина) Елизавета (Лиза) Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баймурзина (Исмуллина) Елизавета (Лиза) Леонтьевна

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

20.08.1932

Дата смерти

09.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932

Отец: Исмуллин Леонтий Биктимирович

Мать: Исмуллина Унечпи Тундуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баймурзин Емельян Янухович

Рождение ребёнка
31.05.1957

Сын: Баймурзин Павел Емельянович

Отец ребёнка: Баймурзин Емельян Янухович

Рождение ребёнка
26.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баймурзин Емельян Янухович

Рождение ребёнка
31.05.1961

Сын: Баймурзин Евгений Емельянович

Отец ребёнка: Баймурзин Емельян Янухович

Смерть
09.09.2007
Похороны
Неизвестно

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