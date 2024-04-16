Ахмадеева Сайда Зариповна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашапов Галим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмадеева Марьям
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадеев Назиль
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадеев Идель
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадеев Закий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кашапова Римма
Отец ребёнка: Кашапов Галим
Смерть
Неизвестно