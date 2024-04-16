Ахмадеева Сайда Зариповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадеева Сайда Зариповна

Место рождения

Малая Кызылова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Ахмадеев Зариф

Мать: Ахмадеева (Валиуллина) Шагирбану Гатауллиновна

Малая Кызылова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашапов Галим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмадеева Марьям

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадеев Назиль

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадеев Идель

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадеев Закий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кашапова Римма

Отец ребёнка: Кашапов Галим

Смерть
Неизвестно

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