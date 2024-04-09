Катерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Васильева

Место рождения

Раменье, Березниковская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

Около 1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменье, Березниковская волость, Судогодский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Кислов) Прасковия Антонова

Отец ребёнка: Кислов Антон Исаев

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Елена Антонова

Отец ребёнка: Кислов Антон Исаев

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Федор Антонов

Отец ребёнка: Кислов Антон Исаев

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