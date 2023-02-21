Платонова (Мацкив) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Мацкив) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1988

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1988

Отец: Мацкив Николай Юрьевич

Мать: Мацкив Зинаида

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