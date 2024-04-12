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Оглоблин Степан Иванович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Оглоблин Иван Андреевич

Мать: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Оглоблина Мавра Игнатовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Степанида Степановна

Мать ребёнка: Оглоблина Мавра Игнатовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Оглоблин Николай Степанович

Мать ребёнка: Оглоблина Мавра Игнатовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Мавра Игнатовна

Смерть
Неизвестно
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