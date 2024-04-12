Оглоблин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Оглоблин Иван Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Оглоблина Мавра Игнатовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Степанида Степановна
Мать ребёнка: Оглоблина Мавра Игнатовна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Оглоблин Николай Степанович
Мать ребёнка: Оглоблина Мавра Игнатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно