Чернова (Селиванова) Агриппина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Селиванова) Агриппина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1905

Муж: Чернов Василий Васильев

Бурхино
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Чернов Василий Васильев

Рождение ребёнка
07.07.1907

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Чернов Василий Васильев

Рождение ребёнка
05.07.1911

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чернов Василий Васильев

дер. Образцово, Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Смерть
Неизвестно
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