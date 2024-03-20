Чернова (Селиванова) Агриппина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1905
Бурхино
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Чернов Василий Васильев
Рождение ребёнка
07.07.1907
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Чернов Василий Васильев
Рождение ребёнка
05.07.1911
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чернов Василий Васильев
дер. Образцово, Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Смерть
Неизвестно