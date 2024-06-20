Федосеева Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Федосеев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федосеев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лукашева Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Федосеев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Федосеева Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Федосеев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Галанова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Федосеев Николай Николаевич