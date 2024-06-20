Федосеева Анастасия Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева Анастасия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Федосеев Николай Николаевич

Ветки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Федосеев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лукашева Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Федосеев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Федосеева Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Федосеев Николай Николаевич

Ветки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Галанова Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Федосеев Николай Николаевич

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