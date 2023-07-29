Фатеев Константин Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1966
Отец: Фатеев Валерий Петрович(
Мать: Фатеева Галина Федоровна
Бракосочетание
11.07.1987
Рождение ребёнка
01.04.1988
Дочь: Фатеева Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Фатеева Мария Анатольевна
Рождение ребёнка
23.07.1995
Сын: Фатеев Сергей Константинович
Мать ребёнка: Фатеева Мария Анатольевна