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Фатеев Константин Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1966

Отец: Фатеев Валерий Петрович(

Мать: Фатеева Галина Федоровна

Бракосочетание
11.07.1987

Жена: Фатеева Мария Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.04.1988

Дочь: Фатеева Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Фатеева Мария Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.07.1995

Сын: Фатеев Сергей Константинович

Мать ребёнка: Фатеева Мария Анатольевна

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