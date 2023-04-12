Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Около 2019

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Калякин (калякин) Иван

Мать: не указана

Смерть
Около 2019
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