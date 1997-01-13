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Дятлов Артем Сергеевич
Дятлов Артем Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.1997
Пол
Мужской
Отец
Дятлов Сергей Александрович
1978 г.р.
Мать
Дятлова (Смирнова) Олеся Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
OD
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1997
Отец:
Дятлов Сергей Александрович
Мать:
Дятлова Олеся Викторовна
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