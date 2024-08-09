Амосов Борис Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1927
Дата смерти29.12.1986
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амосова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельяненко Альбина Борисовна
Мать ребёнка: Амосова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саламашко Александра Борисовна
Мать ребёнка: Амосова Лидия Павловна
Смерть
29.12.1986
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область