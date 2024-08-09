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Амосов Борис Тимофеевич

Место рождения

Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

27.05.1927

Дата смерти

29.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927

Отец: Не Известно Не известно

Мать: Амосова Евдокия Максимовна

Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельяненко Альбина Борисовна

Мать ребёнка: Амосова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саламашко Александра Борисовна

Мать ребёнка: Амосова Лидия Павловна

Смерть
29.12.1986
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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