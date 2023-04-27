(Филиппович) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппович Андрей Францевич
Отец ребёнка: Филиппович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Филиппович) Стефания Францевна
Отец ребёнка: Филиппович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: филиппович Казимир Францевич
Отец ребёнка: Филиппович ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппович ?