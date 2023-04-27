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(Филиппович) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппович Андрей Францевич

Отец ребёнка: Филиппович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Филиппович) Стефания Францевна

Отец ребёнка: Филиппович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: филиппович Казимир Францевич

Отец ребёнка: Филиппович ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппович ?

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