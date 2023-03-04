Фофачева (Санникова) Ефросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Фофачев Савва Петрович
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Фофачев Савва Петрович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Вшивцева Гликерия Савинова
Отец ребёнка: Фофачев Савва Петрович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Рубцова Параскева Савинова
Отец ребёнка: Фофачев Савва Петрович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Мамаева Дарья Савинова
Отец ребёнка: Фофачев Савва Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764