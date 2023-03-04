Фофачева (Санникова) Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофачева (Санникова) Ефросиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Фофачев Степан Саввович

Отец ребёнка: Фофачев Савва Петрович

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Фофачев Ефим Саввович

Отец ребёнка: Фофачев Савва Петрович

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Вшивцева Гликерия Савинова

Отец ребёнка: Фофачев Савва Петрович

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Рубцова Параскева Савинова

Отец ребёнка: Фофачев Савва Петрович

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Мамаева Дарья Савинова

Отец ребёнка: Фофачев Савва Петрович

Башарово, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фофачев Савва Петрович

Место жительства
Неизвестно
Башарово, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1764
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