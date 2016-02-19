Шершнев Виктор Ефстафьевич 1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шершнев Виктор Ефстафьевич

Место рождения

с. Терпенье(Украина)

Дата рождения

1945

Дата смерти

19.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Терпенье(Украина)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Терпенье(Украина)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Терпенье(Украина)
Смерть
19.02.2016
Похороны
Неизвестно
с.Терпенье

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