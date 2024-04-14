Сивкова (Тарасова) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1953
Отец: Тарасов Михаил Павлович
Бракосочетание
?.11.1972
Рождение ребёнка
25.09.1973
Дочь: Макалова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Сивков Владимир Семенович
Рождение ребёнка
28.08.1975
Дочь: Мурзина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Сивков Владимир Семенович
Рождение ребёнка
11.10.1980
Дочь: Сивкова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Сивков Владимир Семенович