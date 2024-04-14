Сивкова (Тарасова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивкова (Тарасова) Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1953

Отец: Тарасов Михаил Павлович

Мать: Тарасова Мария Аркадьевна

Бракосочетание
?.11.1972

Муж: Сивков Владимир Семенович

Рождение ребёнка
25.09.1973

Дочь: Макалова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Сивков Владимир Семенович

Рождение ребёнка
28.08.1975

Дочь: Мурзина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Сивков Владимир Семенович

Рождение ребёнка
11.10.1980

Дочь: Сивкова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Сивков Владимир Семенович

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