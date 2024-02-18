Кунгурова (Люмосова) не известно Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684 ст.
Отец: Люмосов Михей Митрофанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Кунгуров Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Кунгуров Михайло Борисов
Зеленец, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно