Кунгурова (Люмосова) не известно Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (Люмосова) не известно Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684 ст.

Отец: Люмосов Михей Митрофанов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Михайло Борисов

Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Кунгуров Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Кунгуров Михайло Борисов

Зеленец, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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