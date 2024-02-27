Семёнов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрченко Илона Леонидовна
Рождение ребёнка
11.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрченко Илона Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрченко Илона Леонидовна