Семёнов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Дмитрий Сергеевич

Семёнов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрченко Илона Леонидовна

Рождение ребёнка
11.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрченко Илона Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Илона Леонидовна

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