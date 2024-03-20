Карпенко Матрёна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1954
Сын: Карпенко Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Карпенко Владимир Григорьвич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Карпенко Владимир Григорьвич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Карпенко Владимир Григорьвич