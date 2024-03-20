Карпенко Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Матрёна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1954

Сын: Карпенко Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Карпенко Владимир Григорьвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Карпенко Владимир Григорьвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Карпенко Владимир Григорьвич

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