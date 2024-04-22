Благово (Ланская) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.11.1881
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1881
Рождение ребёнка
28.08.1903
Сын: Благово Владимир Константинович
Отец ребёнка: Благово Константин Петрович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Благово Михаил Константинович
Отец ребёнка: Благово Константин Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1938
Khujand, Sughd Province Tajikistan
Khujand, Sughd Province Tajikistan