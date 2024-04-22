Благово (Ланская) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благово (Ланская) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

09.11.1881

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1881

Отец: Ланской Михаил Александрович

Мать: Ланская Мария Васильевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.08.1903

Сын: Благово Владимир Константинович

Отец ребёнка: Благово Константин Петрович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Благово Михаил Константинович

Отец ребёнка: Благово Константин Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1938
Khujand, Sughd Province Tajikistan
Khujand, Sughd Province Tajikistan
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