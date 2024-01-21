Кобзев Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.?

Отец: Кобзев Борис

Мать: Кобзева Ольга Кузьминична

Рождение ребёнка
10.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзев Роман Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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