Кобзев Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.?
Отец: Кобзев Борис
Рождение ребёнка
10.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзев Роман Александрович
Смерть
Неизвестно