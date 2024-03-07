Александрова (Королёва) Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Александров Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Александров Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Александров Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Евгения Евгеньевна
Отец ребёнка: Александров Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Александров Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Валентин Евгеньевич
Отец ребёнка: Александров Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Александров Евгений