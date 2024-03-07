Александрова (Королёва) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Королёва) Александра Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Ефим Павлович

Мать: Королёва (Костина) Марфа Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Александров Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Александров Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Александров Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Евгения Евгеньевна

Отец ребёнка: Александров Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Александров Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Валентин Евгеньевич

Отец ребёнка: Александров Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Александров Евгений

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