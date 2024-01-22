(Быкова) Авдотья Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Быкова) Авдотья Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Пётр Максимович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Быкова) Марья Петровна

Отец ребёнка: Быков Пётр Максимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Быкова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Быков Пётр Максимович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Быкова) Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Быков Пётр Максимович

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