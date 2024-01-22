(Быкова) Авдотья Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Быкова) Марья Петровна
Отец ребёнка: Быков Пётр Максимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Быкова) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Быков Пётр Максимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Быкова) Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Быков Пётр Максимович