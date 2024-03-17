Ильичев Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичев Петр Григорьевич

Место рождения

Kolomna, Moscow Oblast Russia

Дата рождения

05.07.1923

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь, ветеран ВОВ
Рождение ребёнка
23.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильичева (Чиченкова) Анна Михайловна

Смерть
1981

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