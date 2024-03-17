Ильичев Петр Григорьевич
Место рожденияKolomna, Moscow Oblast Russia
Дата рождения05.07.1923
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь, ветеран ВОВ
Рождение ребёнка
23.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильичева (Чиченкова) Анна Михайловна
Смерть
1981