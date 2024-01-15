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Рекшинский Сергей Гавриилович

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

17.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Рекшинский Гавриил Семёнович

Мать: Рекшинская (Орлова) Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Рекшинская (Толкачёва) Александра Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекшинская (Толкачёва) Александра Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
юрист-следователь
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
высшее | Московский университет, юридический факультет
Смерть
17.12.1905
Причина смерти: погиб

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