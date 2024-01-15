Рекшинский Сергей Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти17.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Рекшинская (Толкачёва) Александра Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
юрист-следователь
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
высшее | Московский университет, юридический факультет
Смерть
17.12.1905
Причина смерти: погиб