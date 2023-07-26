Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1978

Отец: Аверьянов Валерий Игнатьевич

Мать: Аверьянова (Морозова) Галина Дмитриевна

Бракосочетание
09.01.1999

Муж: Иванов Александр Васильевич

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Развод в 2005 году
Рождение ребёнка
19.10.1999

Дочь: Иванова Яна Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Васильевич

Бракосочетание
15.05.2011

Муж: Мишанов Игорь Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.09.2011

Дочь: Мишанова Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Мишанов Игорь Михайлович

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