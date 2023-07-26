Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1978
Бракосочетание
09.01.1999
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Развод в 2005 году
Рождение ребёнка
19.10.1999
Дочь: Иванова Яна Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Васильевич
Бракосочетание
15.05.2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.09.2011
Дочь: Мишанова Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Мишанов Игорь Михайлович