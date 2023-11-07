Балин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1986

Отец: не указан

Мать: Балина Елена Юрьевна

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