Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти12.11.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдо Ананий Давидович
Рождение ребёнка
01.04.1837
Отец ребёнка: Юдо Ананий Давидович
Рождение ребёнка
05.06.1839
Отец ребёнка: Юдо Ананий Давидович
Смерть
12.11.1843
Причина смерти: от чахотки