Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

12.11.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдо Ананий Давидович

Рождение ребёнка
01.04.1837

Сын: Юдо Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Юдо Ананий Давидович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
05.06.1839

Сын: Юдо Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Юдо Ананий Давидович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
12.11.1843
Карпиловка, Червенский район, Минская область
Причина смерти: от чахотки

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