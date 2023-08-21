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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахматов Иван Александрович
Отец ребёнка: Ахматов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахматов Александр Александрович
Отец ребёнка: Ахматов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахматов Николай Александрович
Отец ребёнка: Ахматов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Ахматов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ахматов Александр Павлович