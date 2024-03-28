Турыгина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турыгин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Турыгин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: Сафонычева (Турыгина) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Турыгин Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно