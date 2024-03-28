Турыгина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турыгин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Турыгин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: Сафонычева (Турыгина) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Турыгин Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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