Кононова Феврония Иудина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Кононов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кононова Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Кононов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кононова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Кононов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно