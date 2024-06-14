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Кононова Феврония Иудина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кононов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кононов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кононова Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Кононов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кононова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Кононов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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