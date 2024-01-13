Мурзин Иван Филиппович
Место рожденияс. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения1847
Дата смерти06.05.1896
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Мурзин Филипп
Мать: Мурзина Жена Филиппа
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
06.05.1896
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от горячки