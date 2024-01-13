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Мурзин Иван Филиппович

Место рождения

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1847

Дата смерти

06.05.1896

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мурзин Филипп

Мать: Мурзина Жена Филиппа

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
06.05.1896
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от горячки
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