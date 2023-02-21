Подстаницкая Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подстаницкая Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Подстаницкий Евграф Николаевич

Отец ребёнка: Подстаницкий Николай Евграфович

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Подстаницкий Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Подстаницкий Николай Евграфович

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Подстаницкий Клавдий Николаевич

Отец ребёнка: Подстаницкий Николай Евграфович

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Подстаницкий Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Подстаницкий Николай Евграфович

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Подстаницкий Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Подстаницкий Николай Евграфович

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подстаницкий Николай Евграфович

Смерть
Неизвестно
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