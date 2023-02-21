Подстаницкая Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Подстаницкий Евграф Николаевич
Отец ребёнка: Подстаницкий Николай Евграфович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Подстаницкий Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Подстаницкий Николай Евграфович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Подстаницкий Клавдий Николаевич
Отец ребёнка: Подстаницкий Николай Евграфович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Подстаницкий Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Подстаницкий Николай Евграфович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Подстаницкий Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Подстаницкий Николай Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно