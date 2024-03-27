Хисяметдинов Абдулла Шарафетдинович
Место рожденияс.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Дата рождения?.06.1910
Дата смерти08.01.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисяметдинова Хафизя
Смерть
08.01.1972