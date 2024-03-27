Хисяметдинов Абдулла Шарафетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисяметдинов Абдулла Шарафетдинович

Место рождения

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район

Дата рождения

?.06.1910

Дата смерти

08.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисяметдинова Хафизя

Смерть
08.01.1972

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