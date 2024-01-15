Рекшинская (Седякина) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1889
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Рекшинский Пётр Павлович
Рождение ребёнка
16.05.1911
Отец ребёнка: Рекшинский Пётр Павлович
Рождение ребёнка
16.07.1912
Дочь: Рекшинская-Гутерман Галина Петровна
Отец ребёнка: Рекшинский Пётр Павлович
Канавино
Место жительства
С 1954 по 1975
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Женская гимназия Вишняковской
среднее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1975