Джураева (Егорова) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джураева (Егорова) Юлия Николаевна

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

10.08.1978

Дата смерти

16.03.2022

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1978

Отец: Егоров Николай Иванович

Мать: Егорова (Бояршинова) Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
работник культуры
Место жительства
Неизвестно
Образование
?.06.1995
Образовательное учреждение: Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа Уровень образования: среднее полное Поступил: 1984
Образование
?.06.1998
Образовательное учреждение: Белгородский колледж культуры и искусств Уровень образования: среднее профессиональное Поступил: 1995
Бракосочетание
1999

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
2000

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.12.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
?.06.2005
Специальность: филологический факультет Поступил: 1999
Смерть
16.03.2022
Причина смерти: онкология

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