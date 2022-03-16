Джураева (Егорова) Юлия Николаевна
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения10.08.1978
Дата смерти16.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
работник культуры
Место жительства
Неизвестно
Образование
?.06.1995
Образовательное учреждение: Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа Уровень образования: среднее полное Поступил: 1984
Образование
?.06.1998
Образовательное учреждение: Белгородский колледж культуры и искусств Уровень образования: среднее профессиональное Поступил: 1995
Бракосочетание
1999
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
2000
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
?.06.2005
Специальность: филологический факультет Поступил: 1999
Смерть
16.03.2022
Причина смерти: онкология