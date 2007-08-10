Тетерина (Пенкина) Лариса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Пенкина) Лариса Дмитриевна

Место рождения

Краснокамск, Россия

Дата рождения

01.02.1946

Дата смерти

10.08.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.08.2007

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