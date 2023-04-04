дочь Иванова (дочь Иванова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Сын Полита Евдоким
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1740
Сын: Сын Евдокима Иев
Отец ребёнка: Сын Полита Евдоким
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сын Полита Евдоким
Смерть
1773
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния