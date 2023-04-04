дочь Иванова (дочь Иванова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдидочь Иванова (дочь Иванова) Анна

дочь Иванова (дочь Иванова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Сын Евдокима Григорей

Отец ребёнка: Сын Полита Евдоким

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Сын Евдокима Иев

Отец ребёнка: Сын Полита Евдоким

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Полита Евдоким

Смерть
1773
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close