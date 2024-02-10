Куприн Роман 24.06.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куприн Роман

Автор
РК
Куприн Р.

мужской, родился 24.06.1971, город Москва, Россия

Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

город Москва, Россия

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
ул.1-ая Изумрудная дом 1 корпус 2 квартира 13

Current address:1

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
03.05.1997

Жена: скрыто настройками приватности

город Обнинск, Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Обнинск, Россия

Рождение ребёнка
10.06.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Наро-Фоминск, Россия

Рождение ребёнка
16.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Обнинск, Россия

Рождение ребёнка
24.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Обнинск, Калужская область

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