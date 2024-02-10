Куприн Роман
мужской, родился 24.06.1971, город Москва, Россия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
город Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул.1-ая Изумрудная дом 1 корпус 2 квартира 13
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.05.1997
Жена: скрыто настройками приватности
город Обнинск, Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Обнинск, Россия
Рождение ребёнка
10.06.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Наро-Фоминск, Россия
Рождение ребёнка
16.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Обнинск, Россия
Рождение ребёнка
24.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Обнинск, Калужская область