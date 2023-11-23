Морошкина (Оранская) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.06.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оранский Николай Диомидович
Мать: Елизавета Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морошкин Федор Лукич
Рождение ребёнка
02.05.1843
Дочь: (Морошкина) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич
Рождение ребёнка
06.05.1844
Сын: Морошкин Сергей Федорович
Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич
Рождение ребёнка
02.11.1850
Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич
Рождение ребёнка
15.02.1853
Дочь: (Морошкина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич
Рождение ребёнка
15.02.1853
Дочь: (Морошкина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич
Смерть
10.06.1863
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Коваленская (Морошкина) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич