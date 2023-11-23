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Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.06.1863

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оранский Николай Диомидович

Мать: Елизавета Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морошкин Федор Лукич

Рождение ребёнка
02.05.1843

Дочь: (Морошкина) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич

Рождение ребёнка
06.05.1844

Сын: Морошкин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич

Рождение ребёнка
02.11.1850

Сын: Морошкин Федор Федорович

Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич

Рождение ребёнка
15.02.1853

Дочь: (Морошкина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич

Рождение ребёнка
15.02.1853

Дочь: (Морошкина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич

Смерть
10.06.1863
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Коваленская (Морошкина) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Морошкин Федор Лукич

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