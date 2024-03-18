Степин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степина ?
куровской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Степина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова ?
Мать ребёнка: Степина ?