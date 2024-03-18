Степин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степина ?

куровской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степин Симон Федорович

Мать ребёнка: Степина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова ?

Мать ребёнка: Степина ?

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