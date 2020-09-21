Кайгородова (Ожиганова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова (Ожиганова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1940

Дата смерти

21.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1940

Отец: Ожиганов Николай

Мать: Ефросиния Нироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева (Кайгородова) Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.1962

Дочь: Кайгородова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2020

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