Кайгородова (Ожиганова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1940
Дата смерти21.09.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1940
Отец: Ожиганов Николай
Мать: Ефросиния Нироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева (Кайгородова) Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1962
Дочь: Кайгородова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.09.2020