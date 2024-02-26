Никифор Козьмин (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Мирон Никифоров (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Аграфена Ильина (Чна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Марфа Никифорова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Аграфена Ильина (Чна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Аграфена Ильина (Чна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1815