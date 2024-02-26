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Никифор Козьмин (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Чурилин Козьма Терентьев (Ич)

Мать: Авдотья Константинова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Мирон Никифоров (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Аграфена Ильина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Марфа Никифорова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Аграфена Ильина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Аграфена Ильина (Чна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Аграфена Ильина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1815
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