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Головко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1925

Дата смерти

12.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925

Отец: Головко Иван

Мать: Головко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.06.1948

Сын: Головко Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Головко (Шаповалова) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
26.06.1954

Дочь: Тимина (Головко) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Головко (Шаповалова) Прасковья Яковлевна

Алексеево-Лозовское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Реальная дата рождения 23.06.1954
Смерть
12.02.1998

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