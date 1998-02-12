Головко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1925
Дата смерти12.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925
Отец: Головко Иван
Мать: Головко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.06.1948
Сын: Головко Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Головко (Шаповалова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
26.06.1954
Дочь: Тимина (Головко) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Головко (Шаповалова) Прасковья Яковлевна
Алексеево-Лозовское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Реальная дата рождения 23.06.1954
Смерть
12.02.1998