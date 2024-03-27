Хамидулла Сабитов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Сабит
Мать: Мавлия Мустаева
Рождение ребёнка
29.06.1883
Сын: Гафиатулла
Мать ребёнка: Махубзямал Тимиргалеева
Рождение ребёнка
21.04.1886
Сын: Гатаулла
Мать ребёнка: Махубзямал Тимиргалеева
д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
13.07.1894
Сын: Сунгатулла
Мать ребёнка: Махубзямал Тимиргалеева
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бибирахима
Мать ребёнка: Махубзямал Тимиргалеева
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гарифулла
Мать ребёнка: Махубзямал Тимиргалеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махубзямал Тимиргалеева
Смерть
Неизвестно