Шамшурина (Степанова) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамшурина (Степанова) Светлана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1951

Отец: Степанов Алексей Иванович

Мать: Степанова (Сонина) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
1971

Муж: Шамшурин Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
14.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамшурин Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
17.02.1984

Сын: Шамшурин Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Шамшурин Валерий Николаевич

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