Шамшурина (Степанова) Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1951
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
14.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамшурин Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
17.02.1984
Сын: Шамшурин Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Шамшурин Валерий Николаевич