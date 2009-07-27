Сабирова Жания Муратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирова Жания Муратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.2009

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2009

Отец: Сабиров Мурат Юрьевич

Мать: Сабирова Жанна Нурманбековна

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