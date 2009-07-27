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Сабирова Жания Муратовна
Сабирова Жания Муратовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.2009
Пол
Женский
Отец
Сабиров Мурат Юрьевич
1972 г.р.
Мать
Сабирова Жанна Нурманбековна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2009
Отец:
Сабиров Мурат Юрьевич
Мать:
Сабирова Жанна Нурманбековна
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