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Кутина Маланья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Маланье на тот момент было 44 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
06.11.1887

Дочь: Андреева (Кутина) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Родство Кутиной Александры с Андреевой Прасковьей не доказано (мать в свидетельстве рождения Прасковьи - Андреева). Но по косвенным признакам скорее всего она. Поэтому девичья фамилия указана Кутина. ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Дочь: Кутина Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ольге на тот момент было 16 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Кутина Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Наталье на тот момент было 13 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Сын: Кутин Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Митрофану на тот момент было 11 лет.
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кутина Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Кутин Григорий Васильевич

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Евгении на тот момент было 7 лет.
Смерть
Неизвестно

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